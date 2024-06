Arma in festa, ecco chi sono i carabinieri premiati ad Avellino La cerimonia presso il comando provinciale dei carabinieri

210° ANNUALE DI FONDAZIONE DELL’ARMA DEI CARABINIERI AVELLINO: la scaletta della consegna delle ricompense

App. Sc Q.S. Luigi FARAONE

PUBBLICA BENEMERENZA AL MERITO CIVILE DEL MINISTRO DELL’INTERNO, con la seguente motivazione:

“addetto a nucleo operativo e radiomobile di compagnia distaccata, essendosi avveduto di un bagnante in difficoltà, si tuffava nel fiume lao, in un punto caratterizzato dalla presenza di forti correnti, riuscendo a riportarlo a riva ed effettuava le prime manovre di rianimazione.

Chiaro esempio di coraggio e di senso del dovere”.

Scalea (CS), 20 luglio 2014.

2. Cap. Andrea MARRA, Mar. Magg. Luigi PASSERO, V. Brig. Roberto FESTA

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “CAMPANIA”, con la seguente motivazione:

“comandante e addetti a nucleo operativo e radiomobile di compagnia distaccata operante in territorio ad elevato indice di criminalita’, evidenziando spiccata professionalita’, acume investigativo e non comune senso del dovere, partecipavano a complessa attività d’indagine che consentiva la disarticolazione di un gruppo criminale dedito a reati predatori ai danni di esercizi commerciali. L’operazione si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare a carico di 6 soggetti”.

Avellino e provincia agosto 2020 - giugno 2022

3. Mar. Ord. Carlo MENZULLI, V. Brig. Giuseppe SOFIA, App. Sc. Massimiliano ROSATO e App. Sc. Andrea MESSENA

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “CAMPANIA”, con la seguente motivazione:

“comandante e addetti a stazione distaccata, operante in territorio altamente sensibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, evidenziando spiccato acume investigativo ed elevate capacita’ professionali, partecipavano a complessa indagine nei confronti di tre soggetti di origine albanese ritenuti responsabili di 8 furti in appartamento. L’operazione si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei tre, di cui uno datosi alla fuga all’estero che veniva rintracciato e tratto in arresto da collatarela oragno di polizia straniero, riscuotendo il plauso unanime dell’opinione pubblica e delle autorita’”.

Calitri (AV) e Santeramo in Colle (BA), ottobre 2021 – novembre 2022.

4. Cap. Raffaele FALGINELLA, Lgt. Ivan MOLINARO, Mar. Ord. Domenico PALUMBO, Brig. Ca. Q.S. Pietro LOMBARDI

VIVO PLAUSO DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “CAMPANIA”, con la seguente motivazione:

“comandante di compagnia distaccata e addetti a dipendente nucleo operativo e radiomobile, evidenziando elevata capacita’ professionale e spiccato intuito investigativo, partecipavano ad attività d’indagine avviata a seguito del decesso di una minore rimasta folgorata mentre utilizzava un apparecchio elettronico. L’indagine si concludeva con il

deferimento in stato di libertà di 7 persone ritenute responsabili dei reati di “omicidio colposo” in concorso, “frode in commercio”, “vendita di prodotti industriali con marchi mendaci” e “violazione degli obblighi degli importatori e dei distributori”, oltre al sequestro di circa sedicimila dispositivi elettronici. L’operazione riscuoteva il plauso unanime dell’opinione pubblica e delle autorità”.

Montefalcione (AV) e territorio nazionale, 2 maggio – 26 settembre 2023

5. App. Sc. Gianluca GUGLIELMUCCI

VIVO PLAUSO DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “CAMPANIA”, con la seguente motivazione:

“addetto ad aliquota radiomobile di n.o.r. Di compagnia distaccata, libero dal servizio, evidenziando non comune spirito d’iniziativa e ferma determinazione, non esitava ad intervenire in soccorso di una giovane donna che si trovava alla guida di autovettura in fiamme e sistema frenante in avaria, riuscendo ad assicurare una tempestiva e salvifica opera di assistenza e soccorso in favore della malcapitata, riscuotendo il plauso unanime dell’opinione pubblica e delle autorità”.

Benevento, 14 dicembre 2023.

6. Mar. Ca. Leopoldo Aniello FERRANTE, App. SC. Luca MIGLIORE e App. Sc. Antonio RUFINO

PLAUSO DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “CAMPANIA”, con la seguente motivazione:

“comandante e addetti ad aliquota radiomobile di n.o.r. Di compagnia distaccata, evidenziando non comune spirito d’iniziativa e ferma determinazione, intervenivano all’interno dell’abitazione di un anziano che aveva posto in essere un tentativo di suicidio mediante la saturazione degli ambienti dell’immobile con il contenuto di due bombole di gas propano liquido, riuscendo ad assicurare una tempestiva e salvifica opera di assistenza e soccorso in favore del malcapitato, riscuotendo il plauso unanime dell’opinione pubblica e delle autorità”.

Avella (AV), 28 ottobre 2023.

7. Lgt. Ivan MOLINARO, Mar. Ord. Domenico PALUMBO, Brig. Ca. Q.S. Pietro LOMBARDI

VIVO PLAUSO DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “CAMPANIA”, con la seguente motivazione:

“comandante e addetti a nucleo operativo e radiomobile di compagnia distaccata, evidenziando elevata capacita’ professionale e spiccato intuito investigativo, partecipavano ad attività d’indagine finalizzata al contrasto della cessione al dettaglio di stupefacenti, che si concludeva con l’esecuzione di ordinanza di applicazione di misure cautelari personali a carico di 5 soggetti del posto. L’operazione riscuoteva il plauso unanime dell’opinione pubblica e delle autorità”

Luogosano (AV) e comuni limitrofi, gennaio 2021 – febbraio 2024.