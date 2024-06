Ariano: Il fumo, le fiamme e l'auto distrutta in pochi secondi L'incendio stamane nel parcheggio dell'istituto professionale di via Villa Caracciolo

E' successo tutto in pochi secondi. Il fumo, le fiamme e l'auto, una fiat punto appena parcheggiata che viene divorata in poco tempo dall'incendio sotto gli occhi di alunni e docenti affacciati impotenti alla finestra, nel piazzale dell'istituto professionale di rione Martiri ad Ariano Irpino.

E' successo in via Villa Caracciolo. Paura per una donna, ma fortunatamente nessuna conseguenza. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda.

Le fiamme che hanno avvolto la fiat punto sono state spente e l'area messa in sicurezza. La vettura è andata distrutta soprattutto nella parte anteriore. Un episodio del tutto accidentale, causato sembrerebbe da un improvviso corto circuito.