Gita domenicale finisce nel dramma, a fuoco l'auto di una famiglia di Sturno Paura nei pressi del casello di Avellino est, erano diretti nel Salernitano

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 13'30 di oggi, sono intervenuti all'uscita del casello autostradale di Avellino Est, nel territorio del comune di Manocalzati, per un incendio che ha visto coinvolta un'autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l'area. La brutta avventura ha riguardato una famiglia di Sturno, marito , moglie e due figli, i quali erano diretti nel salernitano, e per loro oltre al classico spavento nessuna conseguenza.