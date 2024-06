Choc a Baiano, 37enne rinvenuto privo di vita: indagini in corso Gli inquirenti sono a lavoro per risalire all'identità del giovane trovato impiccato

di Paola Iandolo

Un trentasettenne è stato rinvenuto senza vita in località Casone di Arciano alle prime luci dell'alba. A dare l’allarme - intorno alle sei e trenta - un contadino che si stava recando nel fondo di suo proprietà, ma si è trovato davanti ad una scena terribile. Il giovane è stato rinvenuto impiccato nei pressi della struttura tra le campagne di Baiano. Verosimilmente si tratta di un suicidio, anche se non si esclude nessuna pista. Poco distante dal luogo in cui è stato trovato il giovane privo di vita, è stata rinvenuta anche la sua vettura. Sul posto - per i rilievi - sono giunti prontamente i carabinieri della Stazione di Baiano e il medico legale nominato dalla Procura di Avellino.

Le indagini

Immediate le indagini dei militari dell'Arma. Al momento non sono ancora note le generalità del giovane, anche se dvrebbe essere un giovane residente nella provincia di Napoli.