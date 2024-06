Controlli della Polizia: sospese due sale scommesse di Avellino e Mercogliano Gli esercizi sottoposto ai controlli e sospesi sono ubicati ad Avellino e Mecogliano

di Paola Iandolo

I Poliziotti della Divisione Amministrativa della Questura, nella giornata di ieri, hanno dato esecuzione a due provvedimenti con i quali il Questore della Provincia di Avellino ha disposto la sospensione dell’attività di raccolta di scommesse per giorni sette di due esercizi siti in Avellino e Mercogliano.

In particolare:

- per l’attività ubicata in Avellino è stato accertato che la conduzione della relativa attività di raccolta di scommesse e gioco mediante apparecchi di intrattenimento (videolottery) si svolgeva in assenza della prescritta licenza di polizia;

- per l’altra attività,ubicata a Mercogliano, a seguito di un controllo svolto dagli agenti della Squadra di P.G. della Divisione Amministrativa, è stata accertata l’illecita presenza all’interno dei locali di tre minorenni intenti al gioco. Pertanto si è proceduto alla contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’art 7, comma 8, D.L. 158/2012 che prevede, appunto, il divieto per i minori di anni 18 di ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro all’interno di sale bingo nonché nelle sale in cui sono installati i videoterminali.