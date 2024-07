Furti ad Ariano, il questore Picone: "Non parlerei di emergenza" Il monito: "Il problema c'è, ma serve un nuovo modo di concepire la sicurezza urbana. No alle ronde"

Visita di cortesia al comune di Ariano Irpino da parte del questore di Avellino Pasquale Picone. Ad attenderlo il sindaco Enrico Franza nel suo ufficio a palazzo di città. Un lungo colloquio che ha spaziato su varie tematiche.

Presente a palazzo di città il vice questore del commissariato Ciriaco di Roma di Arianon Irpino Maria Felicia Salerno e il vice questore Rocco Rafaniello che fa parte dello staff del questore, nella programmazione e gestione delle attività dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

"Era doveroso tornare in questa città, a cui mi legano molti ricordi personali essendo stato alla guida del locale commissariato di polizia Un gesto di affetto nei confronti di tutti gli arianesi."

Picone è stato in prima linea anche nei momenti delicatissimi legati all'emergenza rifiuti a Savignano Irpino, Montaguto, Panni durante gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine contro la realizzazione di uno sversatoio a contrada Ischia e a Pustarza e prima ancora nella lotta di popolo di Ariano a Cardito e bivio di Villanova contro la discarica di Difesa Grande.

Attenzione focalizzata sull'emergenza furti che sta generando non poca preoccupazione nella popolazione arianese e non solo.

"Non parlerei di emergenza. E' un problema che sicuramente c'è, bisogna porre immediatamente rimedio, c'è bisogno di un impegno maggiore delle forze dell'ordine che ci sarà. Posso già annunciare che avremo la presenza del personale del reparto prevenzione crimine Campania come avvenuto in passato, ma c'è bisogno anche di un cambio di passo rispetto ad un nuovo modo di concepire la sicurezza urbana."

In relazione alle preoccupazioni e iniziative intraprese dai cittadini nelle zone rurali, Picone ha chiarito:

"Le ronde non fanno mai bene. La sicurezza deve essere garantita dalle forze dell'ordine. E loro sono in grado di farlo. I cittadini ci devono segnalare tutte le situazioni che chiaramente saranno oggetto di valutazione, osservazione e puntuale intervento."

Così il sindaco Enrico Franza al termine dell'incontro con il numero uno della questura di Avellino: "Ho rappresentato al questore la percezione di insicurezza da parte degli arianesi che stanno vivendo già da molto tempo su questo fenomeno. C'è stata la disponibilità ad incrementare e garantire una maggiore presenza delle forze dell'ordine su un territorio particolarmente complesso dal punto di vista morfologico. Un fenomeno complesso che va affrontato in una logica sistemica integrata di sicurezza sul territorio. Il riferimento è alla video sorveglianza di vitale importanza, sulla quale siamo in dirittura d'arrivo rispetto a quella che è l'approvazione del progetto esecutivo. Piena collaborazione dunque per fronteggiare un fenomeno apparentemente semplice ma molto complesso."