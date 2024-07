Magistratura in lutto ad Avellino: muore il giudice Vincenza Cozzino Cozzino era componente del collegio, prima sezione penale presieduto dal magistrato Roberto Melone

di Paola Iandolo

Si è spento il giudice del tribunale di Avellino, Vincenza Cozzino. La donna, classe 68, componeva il collegio della I Sezione Penale. Il giudice si è spento per le conseguenze di un malore avuto a fine aprile e dal quale non si è più ripresa. Da mesi lottava tra la vita e la morte. Apprezzata dai colleghi e dalla classe forense, Cozzino ha dedicato la sua vita allo studio e alla cura della sua famiglia.

Nella sua carriera, dopo l’uditorato presso il Tribunale di Napoli e successivamente un lungo periodo presso il Tribunale di Potenza, prima di far ritorno ad Avellino.Prima di entrare in Magistratura era stata cancelliere presso il Tribunale di Avellino e poi dirigente della Regione Campania. Dal novembre 2019 era magistrato presso il Tribunale Penale di Piazza D’Armi, nel Collegio della Prima Sezione Penale presieduta dal giudice Roberto Melone, dove ha seguito per due anni e mezzo e fino all' ordinanza dell’aprile scorso il processo Aste Ok con la quale sono stati scarcerati otto imputati.