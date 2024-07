Scuola modulare a Pratola Serra, decisione rinviata ad ottobre Ad ottobre verranno ascoltati altri testi citati dalla pubblica accusa

di Paola Iandolo

Per alcuni degli amministratori coinvolti nel processo sulla "struttura modulare adibita a scuola" il processo continuerà solo per le ipotesi di falso e turbativa d’asta. Il processo, aperto stamattina, dopo l'escussione di due testimoni è stato rinviato al 9 ottobre, quando il processo potrà chiudersi definitivamente per coloro che rispondono solo di alcune contestazioni di abuso d'ufficio, tra cui figura Antonio Aufiero. In quella sede verrà emessa una sentenza stralcio.

La ricostruzione

L’inchiesta diede il via anche all’iter amministrativo che ha portato allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche. Diverse le contestazioni mosse, inizialmente agli imputati, anche per aver redatto il verbale di gara (il 28 novembre del 2016) relativo alla procedura, avente oggetto la fornitura a noleggio della struttura modulare prefabbricata da adibire ad uso scolastico, falsamente attestando del suo regolare svolgimento, con invito alla procedura negoziata di 5 ditte. Invito che in realtà – come sostengono gli inquirenti – non sarebbe mai pervenuta sulla piattaforma Me.pa.