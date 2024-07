L'ultimo commosso saluto a Roy e Mattia: Buon viaggio angeli Non ce l'ha fatta la chiesa madre a contenere la folla

"Buon viaggio angeli". E' lo striscione che ha fatto da apripista alle due bare bianche dirette verso la chiesa. Portati a spalla dagli amici Roy e Mattia due dei quattro ragazzi morti sabato notte nel terribile incidente stradale al passo di Mirabella.

Non ce l'ha fatta la chiesa madre di Sturno a contenere tutti coloro che sono accorsi per l'ultimo saluto ai due ragazzi amici di una vita. Predisposto un maxi schermo nel piazzale all'esterno. Striscioni ovunque per ricordare Roy Anthony Ciampa e Mattia Ciminera uniti al rombo delle moto, una delle passioni di entrambi.

Non è riuscito a trattenere le lacrime don Alberico Grella parroco del paese. L'arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi monsignor Pasquale Cascio ha invitato a non fermarsi alla sorgente della vita fisica ma guardare a quella della vita eterna dalle braccia di una mamma alle braccia di Dio.

All'uscita dei due feretri le note di Irama, ovunque sarai, palloncini bianchi e rossi verso il cielo e il corteo delle ducati a scortare Roy e Mattia fino al cimitero.