Omicidio Bembo, tornano ai domiciliari Iannuzzi e Sciarrillo I due lasceranno in giornata le carceri di Salerno e Santa Maria Capua Vetere

di Paola Iandolo

Stanno per lasciare nuovamente gli istituti detentivi gli imputati Nico Iannuzzi e Luca Maria Sciarrillo. I due accusati dell'omicidio di Roberto Bembo - il 21enne di Mercogliano ucciso con tre fendenti nel parcheggio di un noto bar di Torrette di Mercogliano all'alba di Capodanno - faranno ritorno presso i loro domicili con i braccialetti elettronici. A concendere l'attenuanzione della misura i giudici della Corte di Assise di Avellino, su richiesta dei legali degli imputati, gli avvocati Gaetano Aufiero e Stefano Vozella.

Arresti domiciliari bis

Il primo a concendere gli arresti domiciliari ai due imputati fu il gip Fabriizio Ciccone, prima dell'udienza preliminare, nel luglio scorso. Dunque è la seconda volta che per i due imputati viene attenuta la misura cautelare. La Procura e della parte civile, rappresentata dall'avvocato Gerardo Santamaria, avevano invocato per il ripristino della misura in carcere.