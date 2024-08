Cervinara, rissa tra vicini di casa: cinque arresti per 2 donne e 3 uomini Improvvisamente sono spuntati un coltello e un bastone sequestrati dai militari dell'Arma

di Paola Iandolo

Vi sarebbero vecchie ruggini e motivi ereditari, alla base della rissa scoppiata ieri a Cervinara, alla frazione Ferrari tra due nuclei familiari. Durante il violento litigio sono spuntati improvvisamente anche un coltello e un bastone. L'alterco si è trasformato in una vera e propria rissa, che ha coinvolto almeno sette persone, parenti dei due nuclei familiari rivali. Un medico è stato raggiunto da una coltellata ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Pio di Benevento. Mentre un giovane ha riportato una seria ferita al capo, inferta con un bastone. Molto meno gravi, invece, le condizioni di altri due feriti che comunque hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale di Benevento.

Le indagini

Sul posto - allertati dai residenti della zona - sono giunti tempestivi i carabinieri della locale stazione per ricostruire l'accaduto. Sono tutt'ora in corso le indagini dei militari dell'Arma, agli ordini del maresciallo Toscano, che hanno riportato la calma e hanno proceduto ai rilievi del caso. Prontamente sono state sottoposte a sequestro una mazza da baseball e un tubo di ferro di circa mezzo metro.

Gli arresti

L’immediata attività indagine svolta dai Carabinieri della Stazione di Cervinara ha portato all’arresto di 2 donne e 3 uomini (di età compresa tra i 32 e i 76 anni), ritenuti responsabili del reato di “Rissa aggravata”. Per analogo reato sono state denunciate altre due persone, entrambe accompagnate presso l’ospedale di Benevento a seguito delle lesioni riportate.D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, i 5 arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa di comparire dinanzi al giudice per essere giudicati con rito direttissimo.