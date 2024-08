Mercogliano, incendio su Montevergine: indagano i Ris di Roma Indagini anche sui mozziconi di sigarette ritrovati dai vigili del fuoco e dai carabinieri

di Paola Iandolo

Per individuare i responsabili dei roghi appiccati sabato sera sul monte sacro, sono arrivati anche i militari del Ris. Incendio che ha mandato in fumo ettari di bosco e che ha tenuto in ansia i residenti di Mercogliano e Ospedaletto d'Alpinolo per ore. I roghi sono stati domati solo domenica sera dopo ore di lavoro e decine e decine di uomini in campo per aver ragione delle fiamme alimentate dal vento e dalle alte temperature di questo periodo. Ieri un altro incendio è stato domato con non poca fatica dai vigili del fuoco sempre su Montevergine. Hanno lavorato incessantemente per 4 ore per aver ragione sulle fiamme.

L'origine dolosa dei roghi

A denunciare la natura dolosa dell'incendio divampato su Montevergine, il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio che ha seguito costantemente le operazioni di spegnimento nel fine settimana. Il sindaco aveva detto di essere “convinto che c’è la mano dell’uomo, i carabinieri forestali stanno facendo i loro rilievi ma proprio qui, di fronte al ristorante Zi ‘Ndrea, sono stati trovati diversi inneschi. Questi maledetti piromani ogni estate devastano il nostro territorio, la nostra natura e per noi amministratori locali oltre il danno c’è la beffa di dover sborsare ulteriori soldi per la messa in sicurezza del territorio, Faremo di tutto per individuarli”.