Grottaminarda, trovata morta in casa: si seguono diverse piste La salma trasferita al San Pio in attesa di disposizioni del magistrato

Si continua a indagare sulla morte della 50enne di Grottaminarda, trovata priva di vita nella sua abitazione di via Bisciglieto. R.E. è stata trovata riversa sul pavimento, completamente nuda, morta forse da due o tre giorni. A dare l'allarme i vicini di casa che come i familiari avevano provato a contattarla. Quando sono arrivati i carabinieri insieme ai vigili del fuoco hanno trovato la casa in subbuglio, e sarebbero state trovate anche tracce di sangue.

Sul posto i militari dell’arma di Grottaminarda e Ariano Irpino e il personale della scientifica. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle indagini e non escludono alcuna pista, anche quelle dell’omicidio e del suicidio.

La salma della donna è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia. La donna viveva sola nel suo appartamento, era molto conosciuta a Grottaminarda, e aveva avuto un passato difficile. Una vita turbolenta con uno stato di disagio sociale, economico e sanitario. Sinceramente addolorato il sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera – "una triste vicenda che impone a tutti noi una seria riflessione e ci deve far interrogare sullo stato di solitudine in cui vivono molte persone".