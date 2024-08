Ariano: dall'emergenza furti a quella dell'acqua è un attimo Sul piede di guerra gli abitanti di contrada Santa Barbara

Da un lato la scomparsa dei ladri, (qualche membro delle forze dell'ordine dirà ora leggendo, non tirate i piedi), dall'altro l'emergenza idrica che sta arrecando non pochi disagi alla popolazione. E' ciò che sta accadendo in contrada Santa Barbara ad Ariano Irpino dove a detta degli abitanti qui l'acqua va via solitamente dalle 17 di pomeriggio fino alle 7 del mattino successivo. Ma da due giorni addirittura manca nuovamente dalle 9.00. Un macello. Non c'è in pratica la possibilità di fare nulla. E' una corsa disperata contro il tempo.

E come se non bastasse dai rubinetti, quando arriva, bisogna fare i conti con un liquido di colore marrone. Tutto questo mentre restano ancora non riparate le due perdite più volte segnalate poco dopo l'imbocco della contrada. Come Santa Barbara anche altre contrade stanno vivendo lo stesso dramma.