Schianto sulla statale 18, ad Atripalda l'ultimo saluto a Cosimo e Roxana Indagini in corso: l'uomo alla guida dell'auto avrebbe avuto un tasso alcolemico elevato

Emergono nuovi dettagli sul tragico incidente avvenuto sabato pomeriggio lungo la strada statale 18, nei pressi dello svincolo di Capaccio Paestum e che è costato la vita ai coniugi di Atripalda, Cosimo Spagnuolo e Roxana Arena e al 49enne Gerardo Iacovazzo. Quest'ultimo, come riporta il quotidiano “Il Mattino”, si sarebbe messo alla guida dell'auto della moglie senza patente, in quanto gli era stata revocata in precedenza. Nel sangue, poi, gli sarebbe stato trovato un alto tasso alcolemico ma la dinamica dell'impatto è ancora da accertare. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli.

Oggi, intanto, ad Atripalda nella chiesa di Sant’Ippolisto Martire saranno celebrati i funerali di Cosimo Spagnuolo e Roxana Arena, i coniugi di 48 e 50 anni che viaggiavano in sella alla moto che si è scontrata frontalmente con l'auto di Iacovazzo. L'impatto è stato fatale, uccidendo entrambi sul colpo. Dolore nella cittadina irpina dove entrambi erano stimati e benvoluti da tutti.