Ariano: l'attesa delle autobotti nei rioni Martiri e Cardito L'indignazione di una donna nel rione Martiri

Sono arrivate poco prima delle 14.00 nella tarda mattinata per posizionarsi, la prima davanti al Santuario Madonna di Fatima e la seconda nei pressi della chiesa di Santa Maria dei Martiri nella periferia opposta. Circa 20.000 litri totali di acqua potabile da distribuire alla popolazione.

Scarso l'afflusso nel primo pomeriggio. C'è gente in casa purtroppo impossibilitata ad uscire per svatiati motivi. Molti sono anziani che vivono soli. Un servizio prezioso ma che richiederebbe l'ausilio di associazioni di volontariato, così come avvenuto quelche settimana fa con l'apporto dell'Aios. Una terza autobotte dovrebbe raggiungere nelle prossime ore anche il centro cittadino. E ci sono molte zono rurali, più estreme nelle stesse condizioni di estrema difficoltà.

Dice bene una donna nel rione Martiri: "Sappiamo solo lamentarci sui social ma qui nessuno ha il coraggio di protestare e farsi sentire seriamente. Stiamo senz'acqua, arrivano le autobotti e non vengono neppure a prendersela."