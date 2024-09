Avellino, Inchiesta Dolce Vita: pronti altri inviti a comparire Il pm potrebbe firmare altri inviti per ascoltare gli indagati non sottoposti alle misure cautelari

Dopo 8 inviti a comparire già notificati, il pubblico ministero, Luigi Massimo Del Mauro, potrebbe firmare altri inviti a comparire per almeno altre tre persone coinvolte – ad avviso della procura – nell’inchiesta Dolce Vita. Iniviti a rendere interrogatorio che successivamente potrebbe dare la possibilità alla Procura di Avellino di chiedere il giudizio immediato per gli indagati.

Si inizia il 10 settembre

I primi comparire il prossimo 10 settembre saranno la vincitrice del concorso per funzionario tecnico M.C. difesa dall’avvocato Ennio Napolillo, il candidato al concorso per vigile urbano D.M., suo padre A.M. Tutti e tre indagati a piede libero. Poi sarà la volta dell’ex sindaco agli arresti domiciliari Gianluca Festa (raggiunto da due ordinanze di misure cautelari) insieme all’architetto Fabio Guerriero (ai domiciliari per la seconda ordinanza con le accuse di corruzione nell’esercizio delle funzioni). Interrogatorio fissato per il 17 settembre. L’indomani sarà la volta degli imprenditori M.C. e F.C., il 19 settembre è fissato l’interrogatorio del dirigente comunale G. M.