Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per uomo di Cervinara Un 39enne accusato di maltrattamenti in famiglia

Lo scorso lunedì, in seguito a un'accurata indagine condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cervinara hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Avellino. L'ordinanza prevede il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati, con l'ausilio di un braccialetto elettronico, nei confronti di un uomo di 39 anni residente a Cervinara, accusato di maltrattamenti in famiglia.

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia della vittima, madre dell'indagato, che ha riferito agli inquirenti di subire violenze e aggressioni continue da parte del figlio. Questi, spinto dall'abuso di alcol e sostanze stupefacenti, pretendeva denaro dalla madre, reagendo con violenza ai suoi rifiuti.

Le minacce si erano intensificate al punto da costringere la donna a lasciare la propria abitazione. In più occasioni, il figlio l'aveva anche aggredita fisicamente e distrutto oggetti in casa, causando un profondo stato di sofferenza fisica e psicologica. Questa operazione si inserisce in un più ampio quadro investigativo volto a rafforzare la protezione delle persone più vulnerabili.