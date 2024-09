Montecalvo, colpito dal tronco di un albero: muore un 45enne L’uomo è deceduto durante il tragitto in ospedale

Tragedia nelle campagne di Montecalvo Irpino. Un 45enne del luogo ha perso la vita mentre stava effettuando lavori di pulizia con il proprio mezzo agricolo in un fondo di sua proprietà alla contrada Palombaro, dove sono giunti immediatamente i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino. L'uomo è stato colpito accidentalmente alla testa da un albero caduto per cause in corso di accertamento.

Ha riportato un forte trauma cranico. Soccorso dai sanitari del 118 è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Avellino in codice rosso.

Purtroppo, durante il tragitto verso il capoluogo Irpino, il 45enne è deceduto e la salma si trova ora, presso l'obitorio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. La vittima lascia la moglie e tre figli.