Guardia Lombardi, incidente tra un’auto e una moto: morto il motociclista Sul posto carabinieri e gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso

di Paola Iandolo

Schianto mortale tra un’auto e una moto lungo la strada statale 303 che da Guardia Lombardi porta ai comuni del cratere e alla terra dell'osso in alta Irpinia.

Un'auto condotta da una 47enne, avrebbe invaso la carreggiata opposta, all'altezza del bivio Valle Ufita impattatando frontalmente, con una moto, condotta da un 31enne del luogo.

La donna, è stata trasportata presso l'ospedale di Ariano Irpino, le sue condizioni di salute sono buone.Purtroppo il motociclista Giuseppe, il suo nome, originario di Guardia Lombardi è deceduto in ospedale a Sant’Angelo dei Lombardi a causa dei gravi traumi riportati. Era stato allertato anche un elicottero del 118 ma non c'è stato il tempo. Accertamenti sono in corso dei carabinieri della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi intervenute sul posto con due pattuglie.