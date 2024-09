Sicurezza nel Vallo Lauro: i carabinieri intensificano i controlli In seguito alle fibrillazioni ed episodio di violenza

Il comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha ulteriormente intensificato le attività di controllo del Vallo di Lauro. L’operazione, in linea anche con le direttive del Prefetto Dr.ssa Rossana Riflesso, ha l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto della legalità, nonché di prevenire potenziali escalation di violenza, in risposta ad alcuni episodi registrati negli ultimi giorni.

I militari dell’Arma, con un dispiegamento massiccio di pattuglie, stanno effettuando numerosi controlli su veicoli e persone nell’area interessata.

Le operazioni si sono concentrate su posti di blocco e di controllo, oltre a servizi di vigilanza dinamica lungo le principali arterie stradali del territorio, al fine di garantire una presenza costante e capillare delle Forze dell’Ordine.

Inoltre, sono state condotte perquisizioni mirate in diverse abitazioni e casolari di campagna, alla ricerca di armi e sostanze illegali, con l’obiettivo di prevenire che eventuali dissidi possano evolvere in violenze più gravi.

Tali attività hanno portato a diverse denunce e alla segnalazione di alcuni individui alle Autorità competenti. Nel contesto di queste operazioni, particolare rilievo ha avuto l’arresto di una persona trovata in possesso di un’arma clandestina. Questo episodio ha destato preoccupazione e ha sottolineato la necessità di mantenere alta l’attenzione su un territorio storicamente complesso.

I servizi straordinari proseguiranno nei prossimi giorni, senza soluzione di continuità, per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini e scongiurare il rischio di nuovi episodi violenti.

Le operazioni di controllo e monitoraggio rappresentano un elemento cruciale nel prevenire che dissidi interni possano degenerare in scontri armati (come accaduto in passato) e la sinergia tra il Comando Provinciale dei Carabinieri, la Questura e la Procura della Repubblica di Avellino è fondamentale per mantenere la tranquillità e la sicurezza nell’intera area del Vallo di Lauro.