Avellino, la Guardia di Finanza celebra il suo patrono San Matteo Presso la suggestiva Collegiata di San Michele Arcangelo di Solofra

Nella mattina odierna, presso la suggestiva Collegiata di San Michele Arcangelo di Solofra, i finanzieri in servizio nei reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno partecipato alla celebrazione della Santa Messa, in occasione della ricorrenza di San Matteo Apostolo, Patrono del Corpo. La celebrazione eucaristica, concelebrata da Don Mario Pierro e Don Bartolomeo De Filippis, si è svolta alla presenza di S.E. il Prefetto di Avellino - Dott.ssa Rossana Riflesso, Autorità civili e militari della Provincia e di una rappresentanza di finanzieri in congedo delle Sezioni A.N.F.I. provinciali.

Al termine della Santa Messa, il Comandante Provinciale, Colonnello t.SPEF Leonardo Erre, ha ringraziato le Autorità intervenute per la vicinanza e la stima assicurate in ogni circostanza nei confronti della Guardia di Finanza, soffermandosi sull’importanza della celebrazione del Santo Patrono quale momento di raccoglimento per ricordare come ogni militare del Corpo, seguendo l’esempio di San Matteo, risponde ad una vera e propria chiamata a compiere il proprio dovere con umiltà e spirito di sacrificio, perseguendo l’obiettivo del bene comune e dell’equità sociale.

La celebrazione ha inteso rinsaldare lo spirito di Corpo e il senso di appartenenza tra tutti i finanzieri della Provincia irpina, ai quali il Comandante ha rivolto un pensiero di riconoscenza per l’impegno profuso nella missione istituzionale, attraverso il contrasto ad ogni forma di illecito economico-finanziario.