Montella: traffico illecito di animali da compagnia, denunciato un commerciante Due cuccioli affidati a un canile in attesa di trovare una nuova famiglia

I Carabinieri Nucleo Forestale di Bagnoli Irpino, in sinergia con la locale stazione, hanno denunciato un 30enne per traffico illecito di animali da compagnia. In particolare, i militari dell’Arma, unitamente a personale dell’ASL di Avellino, hanno accertato che a Montella, presso un negozio di vendita di materiali di vario genere, il gestore dell’esercizio commerciale deteneva due cuccioli di cani, presumibilmente pronti alla vendita, privi di sistema di identificazione, certificazione sanitaria e/o passaporto. I cagnolini impauriti, erano rinchiusi in una gabbia angusta ed esposti alle intemperie. Pertanto, i Carabinieri hanno immediatamente posto sotto sequestro i cuccioli che sono stati affidati a un canile, in attesa di trovare una nuova famiglia che possa accoglierli e prendersi cura di loro. L’operazione sottolinea l’impegno dei Carabinieri nella lotta al traffico di animali d’affezione, sempre più spesso vittime di illeciti.