Ariano, auto sbanda in curva e si ribalta nella cunetta/VIDEO L'incidente è avvento lungo la statale 90 delle puglie in località Scarnecchia

Avevano appena terminato il proprio turno di lavoro in ospedale ed è lì che poco dopo sono ritornate in ambulanza. E' quanto accaduto a due giovani Oss, entrambe in servizio al Frangipane Bellizzi, una in un reparto e l'altra in pronto soccorso.

Erano in viaggio verso Napoli, nelle loro residenze, quando improvvisamente giunte all'altezza di località Scarnecchia, lungo la statale 90 delle puglie all'altezza della casa cantoniera, complice l'asfalto viscido, la loro auto, una Toyota Yaris è finita fuori strada in una curva già tristemente nota, fino a capovolgersi su se stessa in una cunetta.

Sul posto in poco tempo due ambulanze del 118 insieme a polizia e carabinieri. Fortunatamente tutte e due le donne sono riuscite a uscire dall'abitacolo dal lato passeggero della vettura adagiata nel terreno. Erano entrambe coscienti e comprensibilmente spaventate. Sono state trasportate in pronto soccorso per i relativi accertamenti ma le condizioni fortunatamente non desterebbero preoccupazione.

E' un tratto già noto e ad altissimo rischio quello in questione. "L'Anas ha rafforzzato la segnaletica ovunque - ci dice un residente particolarmente attento - ma qui in particolare in prossimità di una curva chiusa pericolosa da anni e più volte segnalata non è stato posizionato un segnale a monte: "Curva pericolosa a destra". Ci auguriamo che dopo questo ennesimo incidente qualcuno possa correre ai ripari.