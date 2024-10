Giustizia, anche ad Avellino in sciopero i cancellieri esperti Disagi in vista per le udienze previste in giornata sia nel settore penale che civile

di Paola Iandolo

Cancellieri esperti in sciopero anche ad Avellino. Incroceranno le braccia gli ausiliari del giudice per scendere in piazza e dire "no" alla dequalificazione delle mansioni, così come previsto dal nuovo contratto collettivo integrativo. Indetta anche una manifestazione, alle 14 di oggi in piazza Cavour a Roma, davanti alla Corte di Cassazione. Slogan della manifestazione "Da esperto a principiante". Uno sciopero che conta già una percentuale altissima di adesioni negli uffici giudiziari di Avellino: circa il 70% degli addetti ai lavori, sia nel settore penale che civile. Decisione di scendere in piazza presa dopo che il tentativo di conciliazione con il ministero della Giustizia è saltato.

Le richieste

Con il nuovo contratto di lavoro si paventa una possibile dequalificazione dei cancellieri, creando un’evidente disparità di trattamento tenuto conto della complessità delle funzioni attribuite e della delicatezza delle mansioni svolte. Ed infatti alla figura dei cancellieri esperti sono stati affidati compiti qualificati di collaborazione con il magistrato e di coordinamento tra quest’ultimo e le cancellerie. E dunque chiedono con forza il passaggio della qualifica in area terza per interfungibilità competenze con Aupp e Funzionari, analogamente a quanto già avvenuto con il 21 quater, con precedenza rispetto a qualsiasi stabilizzazione e progressione e dicono "no a demansionamento" – "no interfungibilità" con altre qualifiche dell’area seconda che hanno inquadramenti e funzioni completamente distinte.