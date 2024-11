Cervinara, accusata di aver occupato abusivamente un alloggio: assolta La donna è stata assolta con la formula piena "il fatto non costituisce reato"

di Paola Iandolo

Avellino - Era stata accusata di occupazione abusiva di un immobile. La donna residente a Cervinara, difesa dall'avvocato Giovanna Coppola, è stata assolta. Ad emettere la sentenza di assoluzione per la donna - I.L.- il tribunale di Avellino.

Le accuse

La donna era stata dapprima indagata e poi rinviata a giudizio davanti al tribunale penale di Avellino per aver occupato, senza alcuna autorizzazione un immobile ad uso abitativo di cui non era proprietaria. Durantel'istruttoria dibattimentale la difesa - rappresentata dall'avvocato Giovanna Coppola - ha dimostrato che l’imputata si era trovata in una situazione di necessità dovuta al fatto che doveva assicurare un tetto alla propria figlia di minore età, precisando che tale circostanza giustificava il comportamento assunto dall’imputata.

La decisione del tribunale

Il giudice monocratico del tribunale di Avellino - al termine dell’istruttoria dibattimentale - ha accolto la tesi difensiva, mandando assolta la donna con la formula piena il “fatto commesso dall’imputata non costituisce reato” dettata dall’urgenza di assicurare un tetto alla figlia minore, dunque ha giustificato la condotta di occupazione dell’immobile pur senza averne diritto.