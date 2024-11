Ariano, volo spaventoso in fondo alla scarpata: coppia miracolata Paura lungo la statale 90 delle Puglie dove si è temuto davvero il peggio

Lui di San Giorgio a Cremano, lei di San Nazzaro ma residenti entrambi a Villanova del Battista. Sono vivi per miracolo dopo un volo spaventoso a bordo della loro Fiat 600 in fondo ad una scarpata. L'incidente che poteva avere conseguenze davvero drammatiche è avvenuto in località Turco nel tratto in cui la strada si divide a metà tra Statola e Cariello.

Non è ancora chiara la dinamica. Forse una improvvisa distrazione o un ostacolo e la vettura è uscita fuori strada in una semi curva priva di guard rail e più volte teatro di incidenti, già segnalata all'Anas. E' stato grazie ad una donna che viaggiava dietro di loro e che ha assistito a tutta la scena se i soccorsi sono stati tempestivi.

Sul posto due ambulanze del 118, vigili del fuoco di Grottaminarda Ariano, polizia e vigili urbani. Sono stati proprio i caschi rossi ad estrarre l'uomo rimasto incastrato nella vettura. La donna invece è riuscita a liberarsi grazie all'aiuto delle persone accorse sul posto. Entrambi sono in ospedale sotto osservazione.