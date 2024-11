Cambio al vertice della compagnia carabinieri di Ariano Irpino Lascia il maggiore Annalisa Pomidoro. Il benvenuto al capitano Ludovica Arrabito

"Dopo quasi cinque anni, il Maggiore Annalisa Pomidoro lascia la guida della compagnia carabinieri di Ariano Irpino. Un comando compagnia di elevato impegno operativo, dove tutti i giorni i carabinieri si misurano con sfide impegnative rese ancora più complesse se si guarda alla particolare morfologia del vasto territorio di competenza e dal difficile tessuto sociale, talvolta caratterizzato dal proliferare dei reati contro i patrimonio, che sono stati "contenuti", grazie all'azione preventiva e repressiva dell'Arma, egregiamente coordinata dal comando provinciale carabinieri di Avellino, comandato dal colonnello Domenico Albanese".

E' quanto scrive in una nota il segretario regionale dell'Usic Campania, con delega alla provincia di Avellino, Carmelo Cicchella, nel rivolgere un caloroso benvenuto nella città di Ariano Irpino al capitano Ludovica

Arrabito, formulandole gli auguri per il prestigioso incarico e assicurandole la piena collaborazione della segreteria regionale e nazionale, con l'auspicio di mantenere sempre vivo il confronto per garantire la serenità ed il benessere del personale, contribuendo così l'efficienza dell'importante presidio dell'arma dei carabinieri e tutelare l'ordine e sicurezza pubblica di uno dei territori più vasti dell'avellinese".