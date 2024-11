Auto in fiamme nella notte in pieno centro a Solofra: indagano i carabinieri L'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della locale compagnia, a Solofra per un incendio divampato questa notte ai danni di un veicolo parcheggiato in una strada del centro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avellino, che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area evitando che le fiamme si propagassero alle vicine abitazioni.

I carabinieri hanno avviato le indagini per determinare la natura dell'evento. Non si registrano feriti.