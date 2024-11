Schianto con la moto al passo di Mirabella: grave un 18enne Soccorso dai sanitari del 118 è ora in prognosi riservata al Frangipane-Bellizzi di Ariano

Un 18enne di Mirabella Eclano è giunto in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, a seguito di un terribile incidente con la moto avvenuto lungo la strada provinciale 57 alla località passo eclano di Mirabella. Ha fatto tutto da solo. Per cause in corso di accertamento, dopo aver sbandato in sella alla sua moto, ha sbattuto violentemente contro il guard rail. Soccorso dai sanitari del 118 è statto trasportato in codice rosso in ospedale ad Ariano Irpino dove al momento è in prognosi riservata. Sul posto per i relativi accertamenti i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano.