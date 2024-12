Violento scontro tra due auto ad Avellino: feriti in ospedale Necessario l'intervento di vigili del fuoco insieme al 118 e alla polizia locale

E' di due feriti, una donna e un ragazzo di 21 il bilancio di un incidente avvenuto in mattinata alla periferia di Avellino. E' successo in via Giulio Acciani. Due le auto coinvolte. Nel violento impatto i rispettivi conducenti, rimasti feriti, sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 i quali hanno provveduto a trasportarli all'ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposti alle cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco di Avellino. Rilievi affidati alla polizia locale.