Monteforte Irpino, cade dal solaio: muore operaio cinquantenne Sul posto i carabinieri, l'Asl e l'Ispettorato del Lavoro insieme al pm Recano per gli accertamenti

di Paola Iandolo

Incidente mortale sul lavoro avvenuto, in tarda mattinata, in via Taverna Campanile a Monteforte Irpino. Un cinquantenne operaio, della provincia di Salerno, per cause ancora in corso di accertamento, è volato giù dal solaio di un’azienda del posto. Un impatto che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione, il personale dell’ASL di Avellino e dell’ispettorato del Lavoro. Sul luogo della tragedia è arrivato anche il pm di turno della Procura di Avellino, il sostituto procuratore Lorenza Recano.