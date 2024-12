Incidenti stradali: indice di mortalità altissimo nel 2024 Monito dell'associazione italiana, familiari vittime della strada

E’ un bollettino di guerra sulle strade in Italia con un indice di mortalità altissimo nel 2024 rispetto al primo semestre dell’anno precedente, pari al 4%. Incidenti che hanno visto in Campania la tragica morte di molti giovani. Da qui un invito forte alla prevenzione partendo dalle scuole.

“La prevenzione sempre al primo posto. L’associazione italiana, familiari vittime della strada, si batte da anni da ben 26 anni su questa tematica - afferma la presidente Anna Diglio Nardone - partendo dalle scuole, dai più piccoli. Siamo profondamente dispiaciuti che nella nuova legge, non sia passato il decreto relativo all’insegnamento dell’educazione stradale nelle scuole. 4000 morti all’anno, solo in Italia non si possono accettare. La strada è la principale causa di morte tra i giovani”.

Alberto Scaperrotta, associazione Guida La Tua vita da anni è in prima linea ad Ariano Irpino e nel resto d’Italia per prevenire le stragi causate spesso dal consumo di alcol e droga tra i giovani e dall’eccessiva velocità.

“E’ fondamentale far capire ai più piccoli, l’importante dell’educazione stradale e della guida sicura. Lo stiamo facendo da una città all’altra in Italia e ne approfitto per ringraziare i tanti sindaci che hanno sindaci che hanno spostato questo nostro progetto. Spesso sono proprio loro, i bambini a richiamare i genitori affinchè indossino la cintura di sicurezza. E per noi questo è molto importante.