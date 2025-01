Ariano, esce dal ristorante e non trova più la sua auto: rubata Sparisce la seconda Stelvio nel giro di un mese

Esce dal ristorante dopo una serata in allegria trascorsa con gli amici e non trova più la sua auto. A distanza di un mese esatto, ancora un’Alfa Romeo Stelvio rubata ad Ariano Irpino. E’ la disavventura capitata ad un giovane del luogo in località Foresta.

Un secondo episodio invece non andato buon fine, in località Rodegher: qui malviventi, evidentemente disturbati hanno rinunciato al colpo. Sull’accaduto stanno svolgendo accurate indagini i carabinieri.

Non si esclude che ad agire possa essere stata la stessa banda di malviventi entrata in azione il cinque dicembre scorso lungo via Nazionale ad Ariano Irpino, portando via in piena notte lo stesso modello di auto.

Fu allora la madre del proprietario a notare per prima dalla finestra, il vuoto davanti all'abitazione, dove suo figlio solitamente parcheggiava la vettura. L'ultima localizzazione del gps poco dopo le tre, smontato e abbandonato nelle campagne di Foggia. In precedenza erano state rubate nel rione Martiri Perazzo e in piazza Mazzini in una stessa notte due fiat panda. Vetture mai più ritrovate.