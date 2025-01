Giovane ferito da un colpo di pistola alle spalle: carabinieri al lavoro Luigi Valente è stato operato nella notte per la rimozione del proiettile

Si indaga negli ambienti vicini al 19enne di Mercogliano, ferito alle spalle da un colpo di pistola. Luigi Valente, residente alla frazione di Capocastello, è arrivato ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino, con ferite all'altezza delle spalle. Il fatto si sarebbe consumato nel quartiere Rione Mazzini di Avellino, dove il giovane è stato attinto dal proiettile.

A raccontare l'episodio è stato proprio lui, ma naturalmente i carabinieri che indagano sul caso stanno cercando di verificare i fatti.

Il ragazzo è giunto ieri sera intorno alle 20 al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino, dove è stato immediatamente sottoposto alle procedure del caso. Nella notte è stato sottoposto a un intervento per la rimozione del proiettile, che fortunatamente non ha raggiunto organi interni. Non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sarebbero gravi.

Luigi Valente è figlio di Carmine Valente, attualmente detenuto in carcere dopo la sentenza del 2023, nell'ambito del processo a carico degli esponenti del clan Partenio. Il giovane però non ha nessun legame con la criminalità e non ha nessun precedente penale. Però ora si cerca di capire innanzitutto in quale contesto è scaturita la sparatoria e chi è stato a sparare. La dinamica resta ancora poco chiara ma i carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia hanno già ascoltato diverse persone.