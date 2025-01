Vi ricordate la storia di Davide e Lucky? C'è una bellissima notizia La grande opera delle Lega del cane in Irpinia

Vi ricordate la triste storia di Davide? Fu accalappiato circa un anno e mezzo fa in Irpinia a Greci perchè stupidamente scomodo a qualcuno, portato in canile e da allora dimenticato, nonostante qualche timida richiesta di adozione. Come lui stessa sorte per Lucky, un cane meticcio dolcissimo prelevato davanti all'ingresso dello studio medico 33 ad Ariano Irpino in località Cardito.

Ebbene, grazie alla Lega del cane, sezione di Avellino con sede a Mirabella Eclano a dispetto della cattiveria umana, avranno un futuro dignitoso entrambi.

Davide partirà questa sera alla volta di Cuneo, al momento è ancora in stallo accudito amorevolmente da Stefania La Manna a Savignano Irpino e mentre Lucky andrà a Courmayeur ai piedi del monto bianco.

E' l'amore per gli animali che non conosce confini. La speranza è che tanti come loro ingiustamente finiti nei canili e dimenticati, possano avere la stessa fortuna. L'impegno della Lega del cane non cesserà.