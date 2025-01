Avellino: "Basta, la faccio finita", era pronto ad uccidersi: salvato 56enne In un comune alle porte di Avellino i carabinieri salvano un uomo che stava per togliersi la vita

Era tutto pronto, anche il biglietto manoscritto che sarebbe stato il preludio della sua tragica decisione. Dramma sfiorato ieri sera in un comune alle porte di Avellino, dove un 56enne ha manifestato chiaramente la sua volontà di togliersi la vita. Fortunatamente un cittadino, notando una persona con un taglierino in mano nella pubblica via, ha subito intuito cosa stesse succedendo, ed ha contattato il “112”, chiedendo l’intervento di una pattuglia.I carabinieri con il personale del “118” sono intervenuti con prontezza, evitando che l’uomo, che aveva già scritto un biglietto di addio nel quale riassumeva uno stato di profondo disagio emotivo, compiesse un insano gesto.

L’azione di persuasione dei militari e sanitari ha riportato in poco tempo la situazione alla calma e il malcapitato, che è stato visitato da personale del “118”, ed è stato trasportato presso il nosocomio più vicino.