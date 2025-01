Gesualdo, scoperto studio fotografico abusivo: blitz della Guardia di Finanza Insegna su strada e strumentazioni per il locale completamente sconosciuto al Fisco

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, nell’ambito della quotidiana attivita` di prevenzione e di controllo del territorio tesa a contrastare fenomeni di evasione fiscale e abusivismo, hanno scoperto un soggetto che esercitava abusivamente la professione di fotografo.

In particolare, nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle della Tenenza della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, a seguito di autonoma attivita` info-investigativa, hanno individuato un locale adibito a studio fotografico in Gesualdo, gestito da un soggetto sprovvisto di partita iva e completamente sconosciuto al fisco.

L'attivita` era provvista di un'apposita insegna su strada indicante la presenza dello "studio fotografico" nonche´, in bella mostra sulla porta vetrata dell'esercizio, del classico cartello "torno subito", a conferma della regolare e costante attività che vi si svolgeva.

Nel corso dell’intervento, i militari hanno constatato la presenza di attrezzatura e strumentazione per l’esercizio della professione fotografica, oltre a migliaia di file in formato jpeg attestanti l’esercizio dell’attivita` svolta completamente “in nero”. Tutto il materiale acquisito, in corso di analisi da parte dei militari operanti, risultera` utile alla ricostruzione del volume di affari dello studio fotografico abusivo, per il recupero a tassazione degli introiti illecitamente accumulati e sottratti all’imposizione fiscale.