Lioni, accusato di aver prelevato il denaro con la carta del figlio: assolto Il padre era stato accusato di aver prelevato denaro con la carta del figlio maggiorenne

di Paola Iandolo

La questione al centro dell’accusa verteva sull’indebito utilizzo di una carta banco posta intestata al figlio del cinquantenne quest’ultimo imputato del delitto di cui all’art. 493 ter c.p., “indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dai contanti”. All’esito di un processo intricato anche per i gravi risvolti in famiglia, il cinquantenne è stato assolto con formula piena dal Giudice Monocratico del Tribunale di Avellino. Nonostante fosse chiaro dalle riprese video prodotte dalla Accusa che ad effettuare il prelievo delle somme di denaro fosse il padre del ragazzo la difesa dell’imputato è riuscita a dimostrare l’inconsapevolezza del genitore nell’indebito utilizzo della carta intestata al figlio maggiorenne. L’avvocato Emilio Cordasco, del Foro di Avellino, all’esito dell’istruttoria dibattimentale ha palesato come non vi fosse dolo nel prelievo dei contanti riuscendo in tal modo a far assolvere dall’accusa il proprio assistito.