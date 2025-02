Avellino, spedizione punitiva in città: attesa per la versione di Luigi Valente Il 12 marzo si terrà l'udienza predibattimentale davanti al giudice Fabrizio Ciccone

di Paola Iandolo

Cresce l'attesa per la versione che forniranno Luigi Valente e altri giovani di Mercogliano, parenti e amici del 19enne, figlio del presunto boss di Capocastello, che il 19 gennaio è stato raggiunto da un colpo di pistola alla schiena a Rione Mazzini. Luigi Valente, M.V., E.A. e M. G. - affiancati dagli avvocati MIchele Scibelli e Nello Pizza - potranno dire come sono andati realmente i fatti accaduto il 20 maggio 2024 in via De Concilii quando si organizzarono in una spedizione punitiva in danno di due loro coetanei di origine napoletana per una ragazza contesa. I ragazzi aggraditi - anche con la collaborazione di due minorenni che saranno giudicati dal tribunale dei minorenni di Napoli - rimediarono ferite giudicate guarbili in trenta giorni. I sei giovani sono stati identificati grazie alle immagini di videosorveglianza attive su via De Concilii e con le testimonianze rese da residenti e commercianti.