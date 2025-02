Avellino, Fathim è scomparso dal 28 gennaio: l'appello di Don Vitaliano ll ragazzo ha problemi psichiatrici e chiede di tornare a casa in Bangladesh

di Paola Iandolo

Fathim è irreperibile da 72 ore e c'è apprensione per le sue sorti. Continua il calvario di Fathim, 20enne del Bangladesh, da tre mesi ospite della Caritas di Avellino. Il giovane ha seri problemi psichici e chiede di tornare a casa. L’appello di don Vitaliano dell Sala al Prefetto di Avellino lanciato già i primi di gennaio affinchè si impegnasse per risolvere questa situazione. "Fathim ha bisogno di essere seguito in un centro specializzato che in Italia ci sono ma non riusciamo a mandarlo per cavilli burocratici o chiede di tornare a casa. E' un caso di povertà e di malattia che potrebbe essere risolto in pochi secondi" aveva detto Don Vitaliano Della Sala i primi di gennaio.

Ora Fathim è scomparso. Dopo averlo riaccompagnato più volte nel dormitorio della Caritas, da ben 72 ore non si trova Fathim. Vi è apprensione perchè il ragazzo nato in Bangladesh nel 2021 ha problemi psichiatrici e potrebbe compiere gesti estremi.