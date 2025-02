Casa circondariale di Avellino: ancora disordini A darne notizia la segreteria Uilpa polizia penitenziaria

Ennesimo grave evento critico nel carcere di Bellizzi ad Avellino. Tra detenuti appartenente al circuito comuni di nazionalità diversificata, si serebbe innescata una colluttazione all’interno dei locali infermeria , per cause ancora da accertare.

A darne notizia la segreteria Uilpa polizia penitenziaria. "Prontamente accorsi sul posto gi agenti di polizia penitenziaria dell'istituto coordinati dal comandante di reparto in servizio nella giornata odierna, con grande professionalità hanno evitato il peggio.

Nonostante l’enorme capacità e tempestività messa in atto da gli appartenenti alla polizia penitenziaria, a farne le spese però è stato ancora una volta un agente

che prontamente intervenuto per sedare la colluttazione e calmare gli animi sarebbe stato colpito da uno sgabello riportando una contusione alla mano, tanto da dover far ricorso alle presso l'ospedale Moscati di Avellino con prognosi di 3 giorni.

Non possiamo tollerare che nel penitenziario irpino, succedono ancora queste cose e che a farne le spese nella maggior parte dei casi sia la polizia penitenziaria, che nonostante le molteplici problematiche in cui ancora versa questo istituto, con spirito di abnegazione quotidianamente affrontano con professionalità le giornate lavorative.

Qulcosa forse non va - sostiene il responsabile Gau della segreteria Uilpa polizia penitenziaria Raffaele Troise - riconfermiamo le nostre preoccupazioni per l’andamento del penitenziario".

Ullpa polizia penitenziaria si farà portavoce presso le sedi opportune affinché si possano sollecitare gli interventi per garantire il buon andamento e soprattutto la tutela di chi sta lavorando in condizioni sfavorevoli.

"Esprimiamo la massima solidarietà e supporto ai colleghi tutti della casa circondariale e in particolare al collega colpito quest’oggi, con l’augurio di una pronta guarigione, promettendo interventi mirati. Chiediamo a gran voce più sicurezza nell’istituto irpino, presupposto fondamentale per garantire il corretto espletamento del mandato costituzionale".