Solofra, dopo otto anni di querelle dissequestrato il depuratore Ora l'opera deve essere solo collaudata dopo che i lavori di adeguamento sono stati ultimati

di Paola Iandolo

L'impianto regionale di depurazione delle acque reflue sito nel Comune di Solofra e facente parte del complesso depurativo “Alto Sarno” venne sequestrato nellìaprile del 2017. Il provvedimento fu disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino ed eseguito dai Carabinieri del N.O.E. di Salerno.

La ricostruzione

A giustificare il sequestro era stata la violazione delle prescrizioni imposte in tema di emissioni in atmosfera contestata al gestore dell’impianto ed, in particolare, all’assenza di un idoneo sistema di abbattimento delle esalazioni maleodoranti immesse direttamente in atmosfera. Consapevole dell’impossibilità di inibire l’utilizzo totale del depuratore e della catastrofe economica che sarebbe derivata all’intero distretto conciario, l’autorità giudiziaria concesse, comunque, la facoltà d’uso dell’impianto di depurazione, con l’obbligo in capo al gestore di ottemperare alle prescrizioni imposte. La misura cautelare, tuttavia, ha impattato negativamente per tutti questi anni sul normale svolgimento dell’attività industriale dell’intero distretto, causando disagi e difficoltà anche alla stessa Regione, proprietaria del depuratore, che a più riprese e nei periodi di dissequestro temporaneo ha potuto compiere a singhiozzo i lavori di adeguamento, senza però riuscire ad ultimare il collaudo delle modifiche eseguite.

L'epilogo

A distanza di quasi otto anni dall’imposizione del sequestro, grazie al lavoro sinergico dell’amministrazione del Comune di Solofra e della Regione Campania, con il supporto legale dell’avvocato Fernando Taccone, dello studio Advantis di Avellino, è stato finalmente dissequestrato il depuratore, la cui disponibilità è stata, dunque, restituita alla comunità

degli industriali di Solofra. A questo punto non resta che collaudare l’opera, i cui lavori di adeguamento, tra le tante difficoltà, sono stati nel frattempo realizzati.