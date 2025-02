Avellino, metropolitana leggera: 18 i soggetti deferiti alla Corte dei Conti Contestato un presunto danno erariale da 4 milioni di euro ai 18 soggetti deferiti

di Paola Iandolo

Sono diciotto i deferiti davanti alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Campania per un presunto danno erariale di quattro milioni di euro. Stando alle indagini effettuate dai militari delle Fiamme Gialle agli ordini del colonnello Leonardo Erre, i costi sono stati piuttosto pesanti, come i ritardi accumulati per un’opera ferma al palo. L'inchiesta era già nota ed è stata avviata nel 2020, ma ora è stata riportata nuovamente tra le operazioni di servizio di maggiore rilevanza nel 2024 nell’ambito delle attività dei militari delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Avellino. L’ operazione di servizio del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Avellino è stata inserita nella relazione presentata in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario.

Il danno erariale contestato

I militari del Nucleo Pef delle Fiamme Gialle di Avellino, agli ordini del tenente colonnello Alessio Iannone hanno “accertato un danno erariale, pari a circa 4 milioni Euro, derivante da comportamenti negligenti, ritardi ed irregolarità, nella realizzazione di un sistema di trasporto pubblico urbano effettuato con autobus a trazione finora costato oltre 24, 700. 000 e per il quale risulta già appaltata l’estensione del tracciato per una cifra di ulteriori 7.700 mila euro a valere sui fondi PNRR. Per tali condotte sono stati deferiti alla competente Procura contabile n. 18 soggetti”. Ora si dovranno attendere anche le determinazioni della Corte dei Conti in merito. Solo allora si comprenderà se la vicenda sfocerà in un procedimento amministrativo con eventuali inviti a dedurre per i 18 deferiti. Solo a luglio scorso sulla metropolitana leggera si sono accesi anche i riflettori della Procura di Avellino con accertamenti delegati alla Digos della Questura di Avellino.