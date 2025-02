Avellino, bus dell'Air si schianta sull'A16: pendolari restano a terra... Il mezzo ha urtato una barriera spartitraffico e si è fermato a Baiano in attesa del bus sostitutivo

Ore 15 si parte per Napoli, ore 15.25 il bus finisce contro una barriera spartitraffico per colpa della corsia unica per i lavori. Pendolari rimasti a terra con il pullman costretto a uscire per l'emergenza a Baiano in attesa del mezzo sostitutivo. La disavventura oggi è capitata ai viaggiatori partiti dall'autostazione di Avellino e diretti a Napoli. Fortunatamente non è successo nulla di grave, nessuno dei passeggeri a bordo è rimasto ferito o ha riportato conseguenze per l'impatto del bus contro la barriera laterale lungo l'A 16 Napoli-Bari. "Abbiamo sentito un botto", dice chi era a bordo. Rabbia e amarezza, naturalmente per quanti avevano la necessità di raggiungere Napoli in tempo utile. Resta da capire come sia stato possibile l'incidente su cui l'azienda dovrà fare chiarezza.

L'Air, comunque, è corsa ai ripari mandando in tempo utile un mezzo sostituitivo (arrivato a Baiano intorno alle 16) alla luce dei danni che il bus di linea aveva riportato, in particolare sui finestrini al piano inferiore.