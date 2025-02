Movida a Grottaminarda: ecco le nuove regole a partire da oggi Ordinanza firmata dal sindaco Marcantonio Spera

"Chiusura al traffico veicolare ed alla sosta sul Corso Vittorio Veneto ogni sabato, divieto di assembramenti molesti, di diffusione di musica oltre i decibel previsti dalla norma, divieto di somministrazione di alcolici ai minori come per legge".

Questi, in estrema sintesi, i contenuti dell'ordinanza firmata dal sindaco, Marcantonio Spera, all'esito del tavolo tecnico tenutosi con i rappresentati locali delle forze dell'ordine, che già sta stanno svolgendo un capillare lavoro silezioso ed efficace in paese, alla luce della necessità di adottare un provvedimento straordinario al fine di prevenire situazioni di pericolo e disagio per la popolazione residente.

Il comune di Grottaminarda, di concerto con le forze dell'ordine, a partire da questo fine settimana, attiverà un piano per "mettere in sicurezza" la "movida" e sensibilizzare i giovani ad un comportamento più rispettoso delle regole.

Molti cittadini lamentano schiamazzi notturni, musica a tutto volume e pericolose scorribande con le minicar, inoltre dopo le 20:00 si registra il parcheggio selvaggio soprattutto su Corso Vittorio Veneto e Via Angelo Antonio Minichiello dove vengono addirittura spostati i pesanti dissuasori di sosta. Per non parlare dei rifiuti, residui di cibo, bevande e sigarette, abbandonati lungo strade, piazze e parcheggi.

Si coglie anche l'occasione per rivolgere un accorato appello agli esercenti a non somministrare alcolici ai minori, ricordando che vige il divieto assoluto.

L'amministrazione comunale, rammaricata per questi episodi, chiede la collaborazione di tutti i cittadini, in particolare delle famiglie, affinchè vigilino di più sui comportamenti dei ragazzi il sabato sera.

"I giovani devono divertirsi ed i locali devono lavorare ma è necessario un maggior rispetto delle regole, a cominciare da quelle del nuovo codice della Strada fino a quelle del viver civile ed ora anche dell'ordinanza sindacale. Per questo a partire da questo fine settimana saranno intensificati i controlli su strada e nei punti nevralgici della movida. Controlli da parte dei carabinieri che già hanno portato finora ad una serie di sanzioni e provvesimenti.