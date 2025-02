Avellino, tragedia a Bellizzi Irpino: 37enne trovato morto in carcere Per l'uomo inutili i soccorsi, dolore e sconcerto nel carcere irpino

Dramma nel carcere di Avellino nel tardo pomeriggio di ieri, dove un giovane detenuto di 37 anni è stato trovato morto. Dolore e sconcerto nella Casa Circondariale di Avellino "Antimo Graziano" intorno alle ore 20. Il giovane detenuto originario di Napoli, è stato ritrovato senza vita all'interno della struttura penitenziaria. L'episodio ha richiesto l'immediato intervento dell'Autorità Giudiziaria per avviare le indagini e chiarire le cause del decesso. Un malore improvviso pare abbia stroncato la vita dell'uomo. Inutili i soccorsi dei sanitari, per il 37enne non c'è stato nulla da fare.