Avellino: detenuto trovato morto in cella, nessun segno di violenza sul corpo Sarebbe stato colto da infarto il detenuto napoletano di 37 anni trovato senza vita nella sua cella

Sarebbe stato colto da infarto il detenuto napoletano di 37 anni trovato senza vita nella sua cella del carcere di Avellino. Sul cadavere non sono stati riscontrati segni di violenza e ora le ipotesi privilegiate circa le cause del decesso sono le cause naturali o l'arresto cardiocircolatorio determinato dall'assunzione di droga. Al momento però si tratta solo di ipotesi che solo l'esame autoptico potrà confermare o escludere. Di recente, nelle carceri, si sta riscontrando l'introduzione e la presenza, oltre che di hashish e cocaina, anche di crack, sostanza stupefacente ritenuta particolarmente pericolosa per la salute di chi l'assume.

Il carcere di Avellino, che ospita 600 detenuti, quelli italiani quasi tutti della provincia di Napoli, è stato più volte al centro di episodi critici nei mesi scorsi che hanno spinto il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ad accendere un faro sulle sue problematiche. Una volta ospitava anche i detenuti di Alta Sicurezza che nei mesi scorsi sono stati tutti trasferiti in altre carceri. Nel "Graziano Caputo" di Avellino, che si trova nella frazione di Bellizzi Irpino, più volte si sono verificati eventi critici, tra cui aggressioni tra detenuti e ai danni degli agenti della polizia penitenziaria, ed evasioni.

Intanto, l'episodio solleva molti intrerrogativi tra questi le condizioni di detenzione all'interno del carcere di Bellizzi. Il Garante dei detenuti di Avellino, Carlo Mele, ha sollevato la problematica della carenza di personale sanitario. "Da sempre l'emergenza sanitaria nel carcere ci ha visti impegnati in prima linea, abbiamo chiesto la collaborazione di professionsti medici in pensione, di associazioni, ma ovviamente ci vuole anche l'interessamento dell'Asl".