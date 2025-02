Avellino, nuovo colpo tentato alla tabaccheria di Palazzo Ercolino A distanza di pochi giorni dal primo raid il tabacchi di Piazza Libertà subisce un nuovo raid

di Paola Iandolo

Nuovo tentativo di furto alla tabaccheria ad Avellino, situata sotto la Galleria Ercolino, già bersaglio di un colpo solo una settimana fa. Nella notte, ignoti hanno cercato di forzare l’ingresso lanciando grosse pietre contro la vetrata, ma sono stati costretti a darsi alla fuga prima di riuscire a entrare nei locali. L’attività commerciale era già stata presa di mira pochi giorni fa, quando i malviventi erano riusciti a introdursi nel negozio e a trafugare un bottino di circa 10.000 euro, tra tabacchi, biglietti Gratta e Vinci e denaro contante. Questa volta, però, il loro piano è fallito. È possibile che a farli desistere sia stato il passaggio di un pedone o il rientro a casa di un residente, elementi che potrebbero averli messi in allarme.

Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza si distingue la sagoma di un uomo con il volto coperto da un cappuccio e, probabilmente, da occhiali da sole o una mascherina anti-Covid. Tuttavia, le registrazioni potrebbero non essere sufficienti per identificare con certezza i responsabili. A scoprire il nuovo tentativo di intrusione è stato uno dei titolari della tabaccheria, al momento dell’apertura, intorno alle 7 del mattino. Le grosse pietre ancora presenti davanti all’ingresso. Fortunatamente, il colpo non è andato a segno, ma la situazione sta creando crescente preoccupazione tra i commercianti del centro.