Sicurezza e controllo del territorio: nuovi finanziamenti per i Comuni I dati confermano che nel territorio irpino non si registrano particolari criticità

Nuovi finanziamenti in arrivo per le aree interne e, in particolare, per i Comuni dell’Irpinia, grazie all’attenzione riservata dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al tema della sicurezza anche attraverso la definizione di accordi con la Regione Campania.



L'obiettivo, infatti, in continuità con quanto già annunciato dal Ministro in occasione della Riunione dei Ministri dell'Interno del G7 nell’ottobre scorso, è implementare i sistemi di videosorveglianza, soprattutto in un'area molto vasta, come quella irpina, caratterizzata da una forte frammentazione per la presenza di numerosi e piccoli Comuni. Si tratta di Amministrazioni, spesso con pochi mezzi e personale, che necessitano di un sostegno concreto per affrontare le sfide legate alla tutela delle comunità.



I dati confermano che nel territorio irpino non si registrano particolari criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Resta, in ogni caso, alta l’attenzione delle Istituzioni e delle Forze di Polizia, soprattutto in relazione a fenomeni come i furti in abitazione, già da tempo attenzionati, che incidono in special modo sulla qualità della vita dei cittadini. Per questo sarà messa in atto ogni strategia utile, anche attraverso le tecnologie a disposizione, tesa a rafforzare l’efficacia delle azioni di contrasto alla criminalità.